Bloemenzee bij Vakcollege Tilburg voor verdronken leerling Sendrick (14)

Johan Vlemmix wil spookstadje omtoveren tot 'Amerikaanse Efteling'

14:16 De Brabantse ondernemer Johan Vlemmix wil in de Amerikaanse staat Connecticut het verlaten dorpje Johnsonville kopen. Het gebied van 62 hectare staat te koop voor 1,9 miljoen dollar. Het complex werd in vorige eeuw door een zakenman opgekocht, maar is na zijn dood in vergetelheid geraakt.