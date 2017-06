Bewoners Helmond-West doodsbang voor asociale hanggroep

HELMOND - Al anderhalf jaar houdt een groep rondhangende mannen een straat in Helmond-West in haar greep. Bewoners worden uitgescholden, geïntimideerd en bedreigd. Afgelopen week escaleerde de boel.

Een groep mannen, veelal twintigers en dertigers van allochtone afkomst, terroriseert een deel van de Haaglaan in Helmond-West. Sommige bewoners zijn zo bang dat ze eerst op de camerabeelden kijken of de kust veilig is voordat ze de deur uit stappen. Ze proberen de mannen te ontlopen uit angst om onder andere te worden uitgescholden.

Messen getrokken

Donderdagavond escaleerde de situatie nadat een jongetje uit de buurt door een van de mannen in de groep was geslagen. Zijn vader ging verhaal halen. Bij het opstootje dat daarop volgde, zouden volgens omwonenden ook messen zijn getrokken. De mannen achtervolgden de vader en probeerden bij diens huis een raam in te gooien.

Het was waarschijnlijk ook voor de gemeente het teken om in te grijpen. Nog voor het weekend lagen er betonnen blokken op de parkeerplaatsen voor de hangplek. Voor buurtbewoners is dat een eerste stap. Ze hopen verder op een samenscholingsverbod of het plaatsen van een camera in de straat, zoals dat eerder in de Molenstraat en de Heistraat gebeurde.

Onacceptabel

Aan dat laatste zit ook burgemeester Elly Blanksma te denken: "Ik heb de bevoegdheid om die camera's in te zetten en dat is iets dat we serieus overwegen. Want dit moet stoppen. Als mensen bang zijn om naar huis te gaan, is dat onacceptabel."