Bang in het West-Brabantse buitengebied? Welnee

In korte tijd duiken er twee rapporten op die een unheimisch beeld schetsen van het Brabantse land. Zo ontdekt onderzoeksbureau AMC Advies: er zijn burgemeesters en wethouders die er geen benul van hebben wat criminelen in hun buitengebied uitspoken. Ook de twaalf Commissarissen van de Koning luiden de noodklok: het ‘politieloze platteland is een luilekkerland voor criminelen’.

Uit Den Haag gaat de redding niet komen. Daar ligt de focus op buurten, wijken en binnensteden, niet op buurtschappen en dorpskernen. In het Jaarverslag 2015 van de politie komen de woorden ‘buitengebied’ en ‘platteland’ niet voor. In de Jaarverantwoording 2016 duikt het begrip ‘platteland’ een keer op.

De politie-eenheid Zeeland West-Brabant, goed voor 3.448 agenten, houdt zich op de vlakte: ,,We wachten de evaluatie van de Politiewet af.’’

Het buitengebied… Je zal er maar wonen. Maar hoe kijken de bewoners zelf tegen de situatie aan? Wonen ze in een door het bevoegd gezag vergeten gebied, omringd door criminele activiteit? Of valt het wel mee?

In bijvoorbeeld Kruisland...

Volledig scherm Feest in het centrum van Kruisland. © peter van trijen/pix4profs

Quote Ik heb nergens last van. Mijn buurman is politieagent. Bewoonster Kruisland ,,Dit is een erg rustig dorp. Toch zie ik regelmatig politie langsrijden, dus dat is geen probleem. Wat mij betreft hoeft het toezicht niet te worden uitgebreid.’’ Dianca Coremans voelt zich volledig op haar gemak in Kruisland, het ongeveer 2.400 inwoners tellende dorp in de West-Brabantse polder.

,,Politie zie ik hier nooit, maar er gebeurt hier ook nooit wat. Alhoewel, ze zouden wat vaker op snelheid moeten controleren. Er wordt hier af en toe flink geracet, zeker ’s nachts’’, zeggen twee Kruislandse buurmannen, die geen van tweeën de indruk hebben dat ze in een luilekkerland voor criminelen wonen.

Buurtpreventie

Wat opvalt is dat er dorpelingen zijn die zeggen dat er nooit politie naar Kruisland komt, terwijl anderen regelmatig ‘blauw’ zien patrouilleren. Hoe dan ook, niemand voelt zich onveilig. Misschien ook met dank aan de buurtpreventie. ,,Al leef ik niet in de illusie dat we ook maar één inbreker zullen stoppen, het is wel goed voor het gevoel’’, zegt een lid van de dorpsraad.

Goed, soms wordt er een lantaarnpaal omgetrapt. Maar wat het dorp zorgwekkender vindt, is het vertrek van ouderen voor wie er geen voorzieningen meer zijn.

Waarom zou ik me niet veilig voelen, vraagt een mevrouw uit de Wethouder Swagemakersstraat zich af: ,,Ik heb nergens last van. Mijn buurman is politieagent.’’

Of Schijf…

Volledig scherm Schijf viert koningsdag door het hijsen van de vlag © peter van trijen/pix4profs

Pas is er nog zo’n 75 meter lood gestolen van het dak van restaurant Kir Royal in Schijf. Hartstikke vervelend, zegt eigenaar Hans Sonnleitter. ,,Maar zoiets gebeurde vijftien jaar geleden ook al.’’ De horeca-ondernemer kijkt op van het nieuws dat hij misschien wel in een ‘politieloos luilekkerland voor criminelen’ woont. ,,Ja, als je de krant leest, dan denk je: ‘Het komt wel erg dichtbij’. Toch voel ik me veilig’’, zegt Sonnleiter.

In het dagelijkse leven merk je weinig van criminaliteit. ,,Misschien dat het probleem zich concentreert op speciale plaatsen, zoals campings’’, zegt Miranda Verbraak.

Over een gebrek aan politietoezicht wordt niet geklaagd. ,,De wijkagent is altijd kort bij. Ik heb nog niet meegemaakt dat hij niet ingreep als er iets aan de hand was’’, zegt Schijvenaar Jac Martens.

Quote Op eenzame plaatsen bivakkeren mensen die daar niets te zoeken hebben. Daar wordt gedeald Schijvenaar Jac Martens

Op het dorp gaat het leven zijn gangetje, maar in de bossen spookt het. ,,Op eenzame plaatsen bivakkeren mensen die daar niets te zoeken hebben. Daar wordt gedeald’’, zegt Martens. De Schijvenaren liggen er niet erg van wakker. Ze maken zich meer zorgen over de vergrijzing.

Maar toch, er is wel degelijk iets veranderd, zegt een mevrouw die haar ramen staat te lappen: ,,’s Avonds doe ik de deur op slot en de poort dicht. Ik voel me veilig, maar vroeger kon liet ik de deur gewoon open.’’

Of Ulicoten…

Volledig scherm In Ulicoten wordt de wegwijzer naar de Bernarduskapel gezegend door de pastoor. © Peter Roek

Ja, er duiken wel eens wietplantages op in het buitengebied van Ulicoten. ,,Die worden dan opgeruimd en er komen weer anderen voor in de plaats. Dat hoort een beetje bij dit gebied’’, zegt Piet Adams op zijn boerderij aan de rand van het Brabantse grensplaatsje. Hij moet lachen bij het idee dat het buitengebied bol staat van criminaliteit: ,,Je ziet wel eens een verdachte auto en er wordt wel eens ingebroken. Maar gelukkig is er de buurtpreventie-app. Die maakt je alert.’’

Quote Je ziet wel eens een verdachte auto en er wordt wel eens ingebroken. Maar gelukkig is er de buurt­pre­ven­tie-app. Piet Adams uit Ulicoten

Buurtpreventie is een groot succes, zegt Christiane de Vries van het Dienstencentrum Ulicoten. ,,Er was altijd al veel sociale controle. Als er iemand vreemd rondloopt is het meteen: ‘Wie is dat?’ Met de app gaat dat nog sneller. Zeker voor mensen die verder buitenaf wonen waarborgt dat de veiligheid’’, zegt De Vries.

Maar ook de politie doet zijn werk zegt de Ulicotense. ,,De wijkagent kent veel mensen en weet wat er leeft. Bovendien zie je de politie vaak patrouilleren.’’