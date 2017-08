Auto ontploft in Wijk en Aalburg, man zwaargewond

On­der­wijs­in­spec­tie maakt gehakt van ROC West-Brabant

9:37 ETTEN-LEUR - ROC West-Brabant heeft onvoldoende in de gaten of het onderwijs bij de eigen opleidingen in orde is. De Onderwijsinspectie geeft de raad van bestuur in Etten-Leur een 'laatste kans' om orde op zaken te stellen. Momenteel heeft de inspectie 'onvoldoende vertrouwen', aldus de Volkskrant.