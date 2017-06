Auto in brand en man spreekt jonge meisjes aan

Twee gewonden bij ongeval op A58 bij Oirschot, snelweg vrijgegeven

18:03 OIRSCHOT - Bij het ongeval vrijdagmiddag op de A58 bij Oirschot zijn twee mannen gewond geraakt. Rond 15.00 uur kwamen een vrachtwagen, een personenauto en een touringcar met elkaar in botsing op de snelweg in de richting van Eindhoven. De auto kwam daarbij klem te zitten tussen de truck en de bus. De twee slachtoffers zaten bekneld in de auto. De vrachtwagenchauffeur en de chauffeur van de touringcar bleven ongedeerd. In de touringcar zaten geen passagiers.