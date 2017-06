Al dat machtsvertoon van de politie in Eindhoven... waarom?

Het dreigingsniveau voor een aanslag in Nederland staat op niveau 4 op een schaal van 5. 'De kans op een aanslag blijft reëel', meldt de Nationaal Coördinator Terrorisme en Veiligheid (NCTV) al tijden op z'n website. "Daar past bij dat de politie en organisaties van evenementen erg alert zijn, zeker na Manchester. En daar past dan weer bij dat er veel politie ingezet kan worden", vult een NCTV-woordvoerder aan.

De gebeurtenissen van vrijdagavond leiden er niet toe dat het dreigingsniveau in Nederland nu naar het hoogste niveau getild wordt. "Dat gebeurt pas als er concrete aanwijzingen zijn dat er bijvoorbeeld morgen ergens een aanslag gepleegd wordt."

Draaiboek

De recente zware incidenten in Manchester en Londen zorgen ervoor dat bij het aanhouden van een verdachte zoals vrijdagavond direct een draaiboek in werking treedt. De locatie - het stadion - wordt gezien als mogelijk doelwit: een bekend gebouw, en vrijdagavond barstensvol mensen. Kortom: alle ingrediënten voor de politie om geen enkel risico te nemen. Wat dat draaiboek behelst, kon Eindhoven vrijdag zien: veel politie op straat, herkenbaar en ongetwijfeld ook onherkenbaar. Arrestatieteams aanwezig en ook de speciale eenheden van de Dienst Speciale Interventies - die kunnen worden ingezet bij dreiging van terreur of zwaar geweld - op zeer korte afstand of in de stad. Gezien de aantallen zullen dienstdoende agenten uit allerlei gemeenten naar Eindhoven zijn gehaald, ook van buiten de regio.

Specialisten

Om alles te coördineren trad vrijdag de Staf Grootschalig- en Bijzonder Optreden in werking. Dat team bestaat uit specialisten met kennis van zaken van zeer grote incidenten. Daar kan ook GGD en brandweer deel van uitmaken, maar vrijdag lijkt vooral een politieaangelegenheid te zijn geweest. Of burgemeester Jorritsma zich alleen liet informeren of zich in de zogenoemde driehoek met politiechef en officier van justitie direct bezighield met het incident, is niet bekend.

Helikopters

Dat de helikopters - na middernacht nog zeker één - nog boven de stad hingen tot lang nadat de politie had gemeld dat de situatie onder controle was, heeft alles te maken met zekerheid. Daarom bleef ook de politiemacht nog zolang op de been, onder meer op het station van Eindhoven. De bekende situatie was dan wel onder controle, niemand kon zeker weten of er nog iets ging gebeuren en of mogelijke terroristen een plan hadden gesmeed dat inspeelde op de terugkerende rust. De reden om helikopters lang in de lucht te houden zijn divers: ze kunnen mensenstromen en samenscholingen in de gaten houden of in geval van een achtervolging snel voor overzicht zorgen.

Afwijkend gedrag

Waarom de Amsterdammer bij het stadion al werd gezien en aangesproken, maar pas in de Nieuwstraat op honderden meters afstand is aangehouden is onduidelijk. Mogelijk hadden agenten die tijd nodig om uit te zoeken wie hij precies was. Op straat kunnen politiemensen snel wat basisinfo oproepen, maar voor het uitpluizen van iemands identiteit kan hulp van de meldkamer nodig zijn. Het is dus niet ondenkbaar dat het feit dat de man bekend stond als geradicaliseerd, niet direct duidelijk was. Dat kost tijd. Volgens een woordvoerder is de man in de tijd tussen zijn aanwezigheid bij het Philips Stadion en zijn aanhouding in de gaten gehouden. Dat hij opviel in de mensenmassa bij het stadion - waar ongetwijfeld veel mensen selfies en filmpjes maakten - is een teken dat er weinig mankeert aan de alertheid onder de agenten. Daar is aan gewerkt. Veel van hen zijn de laatste maanden in de stad getraind op het signaleren van afwijkend gedrag.

De aangehouden verdachte was bekend bij de inlichtingendiensten, hij dook immers op in de politiesystemen. Maar of hij een oud dossier is of nog actief in de gaten werd gehouden, is niet bekend. Hij zit nog vast. Ook al heeft de Amsterdammer ogenschijnlijk geen strafbare feiten begaan, op basis van de terreurwetgeving kan hij nog worden vastgehouden. Ondertussen gaat het onderzoek verder en zal er ongetwijfeld een huiszoeking in zijn woning in Amsterdam plaatsvinden.

Zwijgen

Terwijl op de eerste websites op basis van alleen wat codes uit openbare kanalen van hulpdiensten al werd gemeld dat er een terreurdreiging was rond het concert van Guus Meeuwis, zweeg de politie nog uren. Dat was een recept voor paniek. Het is zeer de vraag of de communicatie rond het incident niet anders had gekund of gemoeten. Gelukkig liet het Brabantse publiek zich niet van de wijs brengen door hijgerige nieuwsberichtjes, vage tweets en de politiemacht en stroomde het stadion en de stad kalmpjes leeg.