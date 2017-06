Agenten willen met Snapchat jongeren bereiken

'Iedereen in jouw familie moet dood', tennisster ernstig bedreigd na verloren partij in Rosmalen

9:47 ROSMALEN – Tennisster Richèl Hogenkamp uit Doetinchem is op sociale media ernstig bedreigd. Dat gebeurde donderdag na haar verloren partij in de tweede ronde van tennistoernooi Ricoh Open in Rosmalen.