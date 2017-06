Agent krijgt na terreurdreiging Guus Meeuwis 'meer bedankjes dan afgelopen 15 jaar samen'

Bepakt en bezakt namen de agenten zaterdag op strategische locaties hun posities in. Klaar om ad rem te antwoorden op rare vragen van het publiek of pogingen om het bloed onder de nagels van agenten vandaan te halen. "Terwijl de mensenmassa ons passeerde hoorde ik iemand zeggen: 'bedankt, hè!'", meldt de agent. "Ik dacht dat ik het verkeerd gehoord had, of dat het voor een ander was. Niet veel later klonk het weer. Om de twijfel weg te nemen keek ik mijn collega Pieter aan en vroeg hem of hij het ook had gehoord. Hij bevestigde dat", zegt de agent op Facebook.