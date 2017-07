Afrikaanse namen voor leeuwtjes in de Beekse Bergen

Autistische Martijn (25) uit Uden zit weer in Thailand: 'GGZ is voor hem een nachtmerrie'

11:51 UDEN - Martijn Goorts (25), de autistische jongeman uit Uden, die begin mei verdween en uiteindelijk werd gevonden in Thailand, is weer weg. Dat is al een paar weken zo, maar zijn moeder, Angeline ten Have, hoopte dat hij deze keer zelf een teken van leven zou geven. Dat deed hij gelukkig ook, tot een week terug.