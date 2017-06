Advies voor toekomstig burgemeester Den Bosch: 'Zitten op 'n bierkratje in de wijk en praten'

DEN BOSCH - Vijf experts op diverse terreinen geven de nieuwe burgemeester van Den Bosch vrijblijvend advies. Dat hij of zij direct flink moet aanpoten, is wel duidelijk. ,,Waarom wel luisteren naar de gevestigde orde en niet naar de gewone mensen?"

De nieuwe burgemeester (v/m) van Den Bosch kan straks in oktober direct vol aan de bak. Praten, luisteren en beleid maken. Vijf experts geven de nieuwe burgemeester een goedbedoeld, vrijblijvend advies over cultuur, de wijken, economie, stadsontwikkeling en veiligheid.

Cultuur

Onno Hoes, voorzitter van Directeuren Overleg Culturele Instellingen 's-Hertogenbosch (DOCIS) en oud-burgemeester van Maastricht, vindt het 'heel erg belangrijk' dat de nieuwe burgemeester de komende jaren voor vernieuwing gaat. ,,Als Den Bosch mee wil blijven doen, zul je jonge en internationale mensen naar de stad moeten halen."

Wijken en kernen

,,Het lijkt een dooddoener, maar een burgemeester is burgemeester voor álle burgers. Praten en luisteren. Hij of zij moet het lef hebben contact te zoeken met mensen in de wijken.'' Arnold Reijnen was jaren Project Coördinator Brede Bossche Scholen en kind aan huis in onder meer de Graafsewijk.

Economie

,,Wat de komende vijf tot tien jaar belangrijk is voor de stad? Het moet de komende twee jaar, het gaat snel in de economie!'' Voorzitter Marc Hoedemakers van de Brabants Zeeuwse Werkgeversvereniging is duidelijk: ,,De nieuwe burgemeester moet direct naar bijeenkomsten en een netwerk opbouwen. Hoe? Door affiniteit met het bedrijfsleven te laten zien en passie te tonen.''

Openbare orde en veiligheid

,,Als (ook) Den Bosch de komende jaren in de wijken de georganiseerde misdaad niet goed aanpakt, gaat die de taken van de gemeente in de wijken overnemen. Door jongeren aan zich te binden, door ze bijvoorbeeld een baantje als drugskoerier aan te bieden. Een andere stap kan zijn dat vanuit de georganiseerde misdaad een vertegenwoordiger in de gemeenteraad terechtkomt.'' De waarschuwing komt van Emile Kolthoff, lector ondermijning van het Expertisecentrum Veiligheid van Avans Hogeschool.

Stadsontwikkeling

,,Een stad op orde, is de dood in de pot", is de overtuiging van Jeroen van de Ven, eigenaar van Tarra Architectuur en Stedenbouw in Den Bosch. ,,Er moet een stip aan de horizon gezet worden voor de komende 30 tot 40 jaar; we moeten nu beginnen de ontwikkeling serieus te nemen.''