Actiedag tegen hennepteelt, schietpartij in Breda en verwarde man met mes

112-overzichtWat was het meest opvallende 112- en politienieuws in West-Brabant dat maandag op deze website is verschenen? De redactie maakte voor u een selectie.

Bij een ongeluk op de Provincialeweg in Oosteind zijn maandagavond drie voertuigen betrokken. Een automobiliste wilde de uitrit van een woning uitrijden en zag daarbij een auto rijdende op de Provincialeweg over het hoofd. Volgens buurtbewoners liepen na het ongeval de gemoederen even flink op.

Bij een gezamenlijke actie van de politie, het Openbaar Ministerie en het lokaal bestuur in Zuid-Nederland tegen georganiseerde hennepteelt zijn maandag elf verdachten aangehouden. In Oud-Gastel werd een hennepkwekerij met 300 planten gevonden.

In Bergen op Zoom heeft een verwarde man met een mes aan het begin van de maandagmiddag voor de nodige commotie gezorgd. De man werd uit voorzorg geboeid en is overgedragen aan de ambulancedienst die de man overbracht naar de GGZ-WNB in Halsteren.

In de trein tussen Rotterdam en Breda is een vrouw lastig gevallen door een 40-jarige man uit Rotterdam die zijn geslachtsdeel aan haar toonde. Hij is aangehouden op station Breda.