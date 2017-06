Actie 'Oss lakt voor Tijn' is een groot succes

OSS - Ondanks zijn slechte gezondheid was Tijn, gezeten in een rolstoel, een uurtje aanwezig om nagels te lakken. Zoveel mogelijk geld inzamelen voor Stichting Semmy, dat was de opzet van de door de Osse centrumondernemers georganiseerde actie 'Oss lakt voor Tijn'.