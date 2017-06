Aantal cafés daalt, maar aantal restaurants en fastfoodzaken stijgt in

Zeker in het weekend lijkt het wel of bijna alle restaurants in West-Brabant tjokvol zitten. Een rapport over de horeca van de Rabobank onderschrijft dat. ,,De omzet is in dit eerste kwartaal gegroeid met 3 procent'', zegt Jos Klerx, sectorspecialist Horeca & Recreatie Rabobank.

,,Consumenten eten vaker buiten de deur en zijn kapitaalkrachtiger dan een aantal jaar geleden.'' Opmerkelijk is ook dat de 'traditionele tijden' voor ontbijt, lunch en diner veranderen. De mensen bepalen zelf wat en hoe laat ze gaan eten.

De Bonnefooi in het centrum van Roosendaal is een eetcafé dat hier op inspeelt. ,,Je kunt hier van 's morgens vroeg tot 's avonds laat vertoeven en bestellen wat je wilt. Of het nu gaat om een kop koffie, lunch of avondeten'', zegt eigenaar Maarten Anjema. De Bonnefooi bestaat nu twee jaar en blijft groeien. ,,Je blijft van alles aanpassen'', vertelt de eigenaar. ,,Je moet je klanten blijven prikkelen, zodat ze blijven terugkomen.''

Barretjes en cafés

Is de Rabobank optimistisch over de horeca, Koninklijke Horeca Nederland (KHN) ziet het wat somberder in. ,,Waar het bij veel zaken goed gaat, gaat het bij net zoveel zaken niet goed. Cafés, barretjes en kleine restaurants hebben het zwaar. Er verdwijnen veel zaken'', zegt Rini Boertjes, voorzitter KHN Midden/West-Brabant.

In deze regio, ten westen van Breda, is het aantal barretjes en cafés in tien jaar tijd gedaald van 421 naar 335. Dit komt doordat cafés minder gebruikt worden als ontmoetingsplek. Ook het rookverbod en stijgende bierprijzen maken het voor de eigenaren moeilijk.

Restaurants

Het aantal restaurants blijft echter groeien, volgens de voorzitter. ,,Je hebt een verschrikkelijk grote keuze in restaurants en dat is geweldig voor de consument'', vertelt Boertjes. ,,Maar voor de ondernemer wordt het alleen maar moeilijker om zich staande te houden.''

William Smits , eigenaar van café-restaurant In Den Molen in het buitengebied van Etten-Leur, vindt dat het horeca-aanbod te groot wordt. ,,Ik spreek weleens met collega's en ze zeggen allemaal dat het geen vetpot is.''

'Uniek zijn', is tegenwoordig het toverwoord. ,,De consument verandert en daar moet je op inspelen'', zegt Boertjes. ,,Maar dat is niet zo eenvoudig als het lijkt.''

Trends

Sommige ondernemers zoeken uniciteit in gerechten, bereidingswijze, locatie of sfeer. Zoals een gespecialiseerd grillhouse of een oosters sushirestaurant met een westers tintje. ,,Maar al die verschillende trends zijn bijna niet meer bij te houden'', meent Boertjes. ,,Wat vandaag in is, is morgen weer verleden tijd.''

Daar weet Smits alles van. ,,We merken dat het bij ons achteruit loopt. We bestaan al meer dan honderd jaar en alles wat nieuw is willen de mensen ontdekken'', aldus de eigenaar. ,,We moeten toch ergens een omslag gaan maken, want het houdt een keer op.''

Smits is nu bezig om zijn concept voor het restaurant aan te passen en het weer aantrekkelijker te maken voor de consument. ,,Het wordt nog een spannend en onzeker jaar voor ons'', legt hij uit. ,,Het is nu veel brainstormen en we zijn in gesprek met adviseurs om te kijken wat er moet veranderen.''

De wildgroei aan restaurants, eetcafés en fastfoodtentjes veroorzaakt ook een ander probleem: de jacht op goed personeel. ,,Dat is misschien wel ergernis nummer één onder horeca-ondernemers'', aldus Simone Tak, maître van sterrenrestaurant Mijn Keuken in Wouw. ,,Steeds minder mensen werken in de horeca of doen een horeca-opleiding. Het is niet populair meer om gastvrouw of kok te zijn.''

Werkkrachten

Ondanks het groeiende aanbod van horecaondernemingen, daalt de nieuwe toevoer van nieuwe werkkrachten.

,,Vaak wordt een baan in een restaurant gezien als bijbaantje'', legt Tak uit. ,,Ook is het hard werken in deze branche. Dat maakt het misschien minder interessant om voor de horeca te kiezen. Terwijl je eigenlijk zo een baan hebt gevonden.''

Al bij al wordt het wel moeilijker om een boterham te verdienen in de horeca, geeft Jos Klerx, sectorspecialist Horeca & Recreatie Rabobank toe. ,,De taart moet je delen met steeds meer man'', zegt hij. ,,Economisch gezien gaat het goed, maar of de branche gezond is voor de toekomst? Dat is nog de vraag.''