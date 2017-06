Aangiften vanuit Tilburgse kerk tegen Curaçaose pastor in groot misbruikschandaal

Zanger Amerikaanse metalband was onder invloed bij concert in 013 en treedt voorlopig niet meer op

10:17 TILBURG - Ivan Moody, de zanger van de Amerikaanse metalband Five Finger Death Punch, was maandagavond onder invloed van drugs toen hij met zijn band optrad in de 013 in Tilburg. Dat meldt de band op zijn website. De zanger laat weten voorlopig een stapje terug te doen en niet op te treden.