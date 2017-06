50 buschauffeurs onderbreken werk in Tilburg; minder bussen tot half tien

Grotere kans op natuurbrand in West-Brabant en Zeeland

12 juni De Veiligheidsregio waarschuwt dat er een verhoogd risico is op een natuurbrand in West-Brabant en Zeeland. Het wordt droger in de natuur; de kans op een grote natuurbrand is nog niet erg groot, maar wel aanwezig. De brandweer heeft code geel afgegeven. In de rest van Brabant is het risico op een natuurbrand laag.