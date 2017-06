5 tips om je baby koel te houden in deze hitte

Beddenlakens

Katoenen lakens zijn het beste in deze hittegolf; de stof zal meer ademen dan synthetische lakens. Haal ook de waterproof matrasbescherming van het kinderbedje. Het materiaal zal de warmte vasthouden en je baby zo nog meer doen zweten.



Ventilators + bevroren flessen

Ventilators doen bij deze hitte niet veel meer dan hete lucht in het rond blazen. Zet je echter een paar bevroren waterflessen voor de blazer, zal de lucht in de kamer een stuk sneller afkoelen.



Kalme routine

Kalme baby's hebben het stukken minder warm dan gefrustreerde baby. Zorg dus voor een kalmerende routine voor het slapengaan, zodat je spruit in zenmodus is als je hem in zijn bedje legt. Een fris washandje kan ook voor verkoeling zorgen.



Check de nek

Handen en voeten koelen sneller af dan de rest van het lichaam, en zijn dus niet de beste plaats om te checken of je baby het te warm heeft. De achterkant van de nek is dan een betere optie.



Ga kijken voor het slapengaan

Hoe warm het ook overdag is, het kan 's nachts snel afkoelen. Ga dus zeker nog eens in de kinderkamer kijken voor je zelf gaat slapen om na te gaan of je je baby toch geen dekentje moet geven. Met enkel een pamper zal hij het frisjes krijgen wanneer de temperatuur onder de 25 graden zakt.