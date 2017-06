28 bekeuringen in kijkersfile bij Oirschot in anderhalf uur tijd

VIDEO & FOTOALBUM Dag uit het drukke schoolleven juf Mirjam: 'Deze lieve schatten verdienen meer aandacht'

24 juni Juf Mirjam Bellemakers zegt het met overtuiging: ,,Dit is het leukste vak ter wereld. Maar ik zou af en toe wat meer leerkracht willen zijn en wat minder administratief medewerker, ict'er of schoonmaker." Mirjam (41) is juf van 31 kleuters op basisschool D'n Overkant in Etten-Leur. Dinsdag is de landelijke actiedag, bijna alle scholen in West-Brabant doen mee.