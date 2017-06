158 meter hoge toren in plan Eindhoven

EINDHOVEN - Een toren van 158 meter is de eyecatcher van het plan District E dat Amvest en Powerhouse Company gaan ontwikkelen voor het Stationsplein in Eindhoven. Er is plaats voor 450 woningen, een expositieruimte, een debat- en ontmoetingscentrum, een hotel, winkels en horeca.

Dat heeft het college van B en W donderdagmiddag bekendgemaakt in een presentatie aan de gemeenteraad en de pers. De ontwikkelcombinatie krijgt de voorkeur boven de concurrenten van Hurks Vastgoedontwikkeling en BPD.



Amvest wint daarmee de zogenaamde tender voor het Stationsplein. Het plan is ontworpen door architectenbureau Powerhouse Company in samenwerking met ZUS (Zones Urbaines Sensibles). In de 'jury' zaten naast deskundigen ook omwonenden, ondernemers en diverse instanties. Behalve de plankwaliteiten speelt ook de bieding van de ontwikkelaars voor de grond een rol bij de keuze. Het college van B en W heeft uiteindelijke de beslissing genomen.

Volledig scherm Impressie van het plan District E van projectontwikkelaar/belegger Amvest en bureau Powerhouse Company voor het Stationsplein in Eindhoven. © Amvest/Powerhouse Company 2017

158 meter hoge woontoren

Meest opvallende onderdeel van het Amvest-plan zijn de drie torens van 76, ongeveer 100 en 158 meter hoogte aan het Stationsplein. Daarmee zou Eindhoven op de lijst met hoogste woontorens in Nederland met stip stijgen van plaats 30 met de 105 meter hoge Admirant naar een gedeelde 2e plaats achter de Rotterdams Maastoren (164,5 meter) en samen met New Orleans in Rotterdam. De torens hebben vanaf de 5de verdieping groene terrassen die breder uitlopen.

In het plan zijn 450 woningen gepland waarvan 20 procent in de sociale woningbouw door corporatie Woonbedrijf verhuurd zullen worden. In de nieuwe publiekstrekker voor de Eindhovense binnenstad is ongeveer eenderde van het vloeroppervlak bestemd voor publieksfuncties. In de ene toren komt een debat- en ontmoetingscentrum. In de andere een exporuimte. En de derde krijgt een stadslobby met hotel. Voorts komen er winkeltjes, horeca en werk- en studeerplekken, ook op de dakterrassen. Onder de gebouwen komt een eenlaagse parkeerkelder en plaats voor deelauto’s. Onder het voorplein voor het station komt bovendien de al geplande fietskelder. De toegang tot District E loopt - begeleid door ledverlichting - via een fietsrotonde met lichtwaterval waar het standbeeld van Anton Philips een plaats krijgt. Het gebied krijgt ook veel groen.

Wethouder Staf Depla roemde alle drie de plannen: "Ze waren stuk voor stuk kwalitatief van een hoogstaand niveau. Er viel echt wat te kiezen. Je zou bijna drie van dit soort locaties in de stad willen hebben." Met het nieuwe plan moet het Eindhovense stationsplein een echte entree van de stad worden. Het gebied verandert volgens het college van 'een versnipperd plein met weinig uitstraling in een spectaculair verblijfsgebied voor wonen, werken, uitgaan en recreëren'. En: 'waar Eindhovenaren graag willen verblijven'.

'Geweldig trots'

Directeur gebiedsontwikkeling Heleen Aarts van Amvest toonde zich 'geweldig trots en blij dat we de dynamiek van Eindhoven gestalte kunnen geven op deze belangrijke plek'. Voordeel van de keuze voor een belegger is dat die zich waarschijnlijk als verhuurder ook langere tijd aan het gebied zal binden. Amvest heeft in Eindhoven onder meer Strijp-R ontwikkeld. De ontwikkelaar/belegger greep met Piet Hein Eek net naast de transformatie van het TD-gebouw in Eindhoven; dat ging naar Foolen en Reijs/Diederendirrix Architecten.

Amvest en architectenbureau Powerhouse Company/ZUS gaan het plan uitwerken nadat een koopovereenkomst met de gemeente is gesloten. Bij de uitwerking wordt ook de stad betrokken, zoals altijd de opdracht was. Dat begint dit najaar met een open dag. Wanneer de bouw kan beginnen, is nog niet duidelijk.

De maquette van District E is te bekijken van woensdag 21 juni tot en met zondag 9 juli in het VVV-gebouw op het Stationsplein.

