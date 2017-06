Boswachter Biesbosch: Veel plezier, maar laat geen sporen achter

Als mijn collega's en ik in de zomer door de Biesbosch trekken, komen we regelmatig sporen tegen. Ik heb het dan niet over een beverglijbaan of prooiresten van een havik. Nee, ik heb het over mensensporen. Viezigheid is een beter woord.

Vooral na drukke weekenden en feestdagen is het op sommige plekken bal. Bierdopjes, omgezaagde bomen, grote schroeiplekken en barbecueresten bepalen het decor. De ratten schieten weg als we dichterbij komen.

Ik geloof best dat het reuzegezellig is geweest, maar dit is natuurlijk te zot voor woorden. Het gaat helaas niet om een eenmalig incident, maar om iets wat we te vaak aantreffen in het gebied.

Op die ene bewuste avond denkt een groep misschien dat ze niemand tot last is. Ze waant zich alleen op de wereld in een van de meest uitgestrekte gebieden van Nederland. Maar niet iedereen beseft dat andere bezoekers en boswachters de boel kunnen opruimen en hopen dat de vegetatie weer herstelt. Als ik op sociale media foto's en filmpjes van collega's zie, is het helaas in allerlei hoeken van het land aan de orde. In de Biesbosch is het ook geen nieuwe ontwikkeling.

Toen ik in de jaren '90 tijdens pinksterkampen met de Jeugdbond voor Natuur-en Milieustudie het gebied introk, verbaasde ik me al over grote hoeveelheden afval, open vuren en harde muziek. Die grote vuren worden gemaakt met verzameld hout uit de omgeving. Maar deze dode boomresten zijn de groeiplek van veel insecten, dus waardevol in de natuur.