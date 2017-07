Wonderfoetus redt leven van moeder en zichzelf

De situatie is levensbedreigend voor moeder en kind. Maar omdat het jongetje met zijn rug tegen de scheur drukt, voorkomt hij dat de wond groter wordt en zijn moeder een zware interne bloeding krijgt. Een klein wonder, vinden de artsen.



Zeker als na een spoedkeizersnede blijkt dat het jongetje helemaal niets mankeert. Alleen zijn rug heeft een grote zwelling. Maar die is enkele uren na de geboorte spontaan verdwenen. Ook de moeder herstelt voorspoedig. ,,Het gaat om een zeer uitzonderlijk geval waarbij de baby niet alleen zichzelf heeft gered maar ook het leven van zijn moeder,’’ zegt de trotse gynaelcoloog Charles Garabedian.



De gebeurtenis is zo bijzonder dat er op 3 juni een artikel over de geboorte is verschenen in het wetenschappelijke tijdschrift ‘European Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology’.