Ring van rommelmarkt verkocht voor 757.000 euro op veiling

De eigenares droeg de ring jaren, zonder zich bewust te zijn van de waarde van de ring. Recentelijk werd door het Gemological Institute of America bevestigd dat het gaat om een echte diamant, zo meldt The Guardian.



Over de zogenoemde 'Tenner'-diamant is weinig bekend, behalve dat de ring waarschijnlijk in de 19de eeuw werd gemaakt. Het gewicht van de ring bleek 26,27 karaat te zijn (1 karaat= 0,2 gram) en werd betiteld als cushion: rechthoekig met ronde hoeken.



Van tevoren werd verwacht dat de diamant voor zo'n 400.000 euro verkocht zou worden. Uiteindelijk haalde het juweel bijna het dubbele op. Dezelfde avond werd ook een broche van Cartier geveild, die door Margaret Thatcher op verschillende gelegenheden is gedragen. Deze werd voor bijna 210.000 euro verkocht.



Jessica Wyndham, hoofd van Sotheby's, was blij met de uitkomst: ,,Het was spannend om twee objecten onder de hamer te leggen die de afgelopen weken zoveel in de aandacht hebben gestaan en om te zien hoe dat resulteerde in een stevige competitie bij de veiling.''