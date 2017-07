Japanse fetishmethode Kinbaku eist steeds meer slachtoffers

Vliegende koe gespot in Italië

16:00 De Italiaanse brandweer in de omgeving van de stad Verona is vorige week uitgerukt voor een opvallende reddingsactie van een koe. Het dier was vast te komen zitten, waarna brandweerlieden besloten een helikopter in te zetten. Met een harnas werd het dier uit zijn benarde positie bevrijd. Wat er precies met de koe gebeurd was, is niet bekend.