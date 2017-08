Dode inktvis lijkt te herleven op traditioneel Japans rijstgerecht

Katsu Ika Odori-Don, afkomstig uit het noorden van Japan, wordt in de horecawereld daar gezien als een 'onvergetelijk culinair avontuur'. Het staat vooral in exclusieve restaurants op de menukaart, maar voor de bevolking van kustplaatsen is het doorsnee kost. Regelmatig duiken filmpjes op van het fenomeen. Maar een video die Yahoo vandaag op Facebook zette slaat volgens velen alles. Vanuit met name de westerse wereld regent het reacties als 'zielig', 'smerig, 'creepy' en 'getverderrie'.



Voor de bereiding van het gerecht wordt een net gevangen inktvis met een vlijmscherp mes onthoofd. In de kop zitten de belangrijkste organen zoals hersenen, hart en voortplantingsorganen. Vervolgens wordt de romp van het al dode, bewegingloze zeedier met de poten over een schaaltje rijst en andere ingrediënten gedrapeerd. Door aan tafel sojasaus over de tentakels van de superverse inktvis te sprenkelen komen de grijparmen als het ware weer tot leven.



Het verbazingwekkende effect wordt veroorzaakt door het zout in de sojasaus, dat de huid en spieren korte tijd stuiptrekkingen laat maken. Experts verzekeren dat de inktvis tijdens het serveren en eten honderd procent dood is en dus niks voelt. Met name op YouTube en Instagram zijn veel opnames te vinden van Katsu Ika Odori-Don.