Deze surfplank 'vliegt' boven het water

Water zonder golven en toch surfen? Een bedrijf in Puerto Rico wil dat binnenkort mogelijk maken met een elektrisch gemotoriseerde surfplank die boven het water 'zweeft'. De zogenoemde eFoil haalt een snelheid van maximaal 40 kilometer per uur en werkt op zijn batterijen ongeveer een uur. Eind deze zomer is hij verkrijgbaar, voor wie er ongeveer 10.000 euro voor over heeft.