Daar gaan we weer: Welke twee kleuren zie je hier?

De meningen zijn net als twee jaar geleden sterk verdeeld. Toen barstte wereldwijd een discussie los of een jurk wit-goud was of zwart-blauw.



De Nederlandse neurowetenschapper, ofwel hersenprofessor, Maarten Frens verklaarde eerder wat er in het hoofd van mensen gebeurt. Volgens de wetenschapper die verbonden is aan het Rotterdamse universitaire ziekenhuis Erasmus MC is de jurk - en nu dus ook de Nike-outfit- een grappig voorbeeld van het fenomeen kleurconstantie.



De kleur die je ziet heeft alles de maken met de aannames die in de hersenen worden gemaakt. ,,Alles wat je in je leven hebt meegemaakt is van invloed", stelde Frens eerder. ,,Je ziet nooit een kleur op zich, die wordt altijd bepaald ten opzichte van de omgeving. Door onder meer lichtbronnen en schaduwen. Deze jurk is op zo'n manier gefotografeerd dat het onmogelijk in te schatten is wat de kleuren in de omgeving zijn. Je kunt de aanname niet maken, dat betekent dat verschillende mensen een andere aanname maken".