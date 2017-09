Zwerm agressieve hoornaars valt groep wandelaars aan

Drie bezoekers van het park zijn ter plekke behandeld door ambulancepersoneel en zijn daarna naar een huisartsenpost gegaan. Eén persoon is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Met het viertal gaat het volgens de zegsman naar omstandigheden goed. Ze moeten uit voorzorg in verband met een eventuele allergische reacties nog wel een aantal uren in het ziekenhuis blijven. Naast de wandelaars is er ook een hond gestoken.



Meerdere ambulances en de brandweer waren ter plaatse en de omgeving werd afgezet. De locatie van het nest is bij de hulpdiensten bekend. Een vierde persoon die was gestoken, werd enige tijd vermist. Maar de man was volgens een woordvoerder van de gemeente Eindhoven zelf naar het ziekenhuis gegaan om zich te laten behandelen.



In 2006 werden zo'n honderd deelnemers aan de Beekloop in Eindhoven gestoken door hoornaars die hun nest verdedigden. Destijds verloren zelfs enkele mensen even het bewustzijn door de steken.