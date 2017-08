Zware statements tijdens Canal Parade

Het thema van Pride Amsterdam, die al vorige week is begonnen, is dit keer This is My Pride. Volgens de organisatie leidt dit thema bij de deelnemers tot zwaardere statements dan andere jaren. Directeur Lucien Spee zegt dat de naar verwachting honderdduizenden toeschouwers geregeld met hun neus op de feiten worden gedrukt.



Zo vaart voor het eerst een boot mee van het in Amsterdam gevestigde Iraanse Zamaneh Media, dat hiermee een statement wil maken tegen de doodstraf die in het land geldt voor homoseksuelen.