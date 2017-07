Zonnige zondag: 'Binnen kwartier kun je verbranden'

Vanmiddag zijn er zonnige perioden hoewel er vanuit het zuiden ook geleidelijk wat meer wolken komen. Het is 20 tot 26 graden bij een zwakke noordoostenwind, meldt Weerplaza. Gisteren werd de hoogst mogelijke zonkracht (acht) voorspeld, maar deze is bijgesteld naar zeven. De zonkracht, of UV-index is een maat voor de intensiteit van de UV-straling.



De zonkracht bepaalt hoe lang de huid kan worden blootgesteld zonder rood te worden. Bij zonkracht 5 is dat bijvoorbeeld 20 minuten en bij zonkracht 7 15 minuten. Goed smeren dus. Wel benadrukt de RIVM dat huidgedeelten en huidtypen sterk verschillen in gevoeligheid.