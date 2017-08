'Zolang ik het leuk vind, blijf ik werken als escort'

,,Een jeugdvriendin en ik hadden een keer een verhaal gelezen over dit werk en het bleef maar rondspoken. We waren beiden heel geïnteresseerd in seksualiteit en waren er heel erg open over naar elkaar. Toen hebben we onderzoek gedaan en hoe meer je leest, hoe meer er een wereld voor je opengaat; het is legaal in Nederland én je hebt zelf de keuze. We besloten het te proberen, dus keken we naar bedrijven. Uiteindelijk kwamen we bij Society Service, want dat leek betrouwbaar, omdat het al heel vaak in de pers is geweest.”

Hoe solliciteer je voor een baan als escort?

,,We stuurden een sollicitatiebrief, waarin het vooral gaat over waarom je dit wilt doen, of je geschoold bent, of je Nederlands bent en wat je interesses zijn. In mijn geval stond erin wie ik ben en dat het me gewoon heel erg leuk werk leek. Ik was net 21 toen ik begon. Ik kreeg een eerste gesprek en bij het tweede werd me gevraagd of ik het wel écht wilde. Daarna ging ik een cursustraject in. Ik leerde erotisch masseren, etiquetteregels, kreeg een weerbaarheidstraining en seksuele voorlichting.”

Hoe ging je eerste boeking?

Quote Ik leerde erotisch masseren, eti­quet­te­re­gels, kreeg een weer­baar­heids­trai­ning en seksuele voorlichting ,, We gingen samen uit eten en daarna naar een hotel. Daar kreeg ik een cadeautje en gingen we samen in bad. De klant wist ook dat het mijn eerste keer was, dus ik merkte dat hij heel rustig aan deed. Pas helemaal aan het eind zijn we naar bed gegaan. Ik vond het heel spannend, maar het scheelde dat ik al een paar uur met hem was; ik had hem inmiddels al een beetje leren kennen. Hij voelde niet meer helemaal als een vreemde. Dat vind ik nog steeds fijn tijdens boekingen.”

,,Ik probeer die dag helemaal vrij te houden. Dan ga ik uitgebreid in bad, smeer ik me in en doe ik mijn haar. Daarna trek ik een mooi setje, een jurk en hakken aan en ga ik naar de boeking, bijvoorbeeld een hotel. Je hebt niet veel gegevens van de man naar wie je toe gaat. Als je op de kamerdeur klopt, is het dus altijd heel spannend, want je weet niet wie er opendoet. Maar zodra we praten, zakt dat wel weer weg. Ik begin altijd met een drankje, daarna gaan we vaak uitgebreid uit eten en vervolgens lijkt het eigenlijk alsof je elkaar kent. Dan masseer ik de man, gaan we in bad of doen we een rollenspel – wat de klant wil. Het gaat voor een groot gedeelte om gezelschap; praten, lachen. Uiteindelijk komt er wel seks bij kijken, maar voor mij is dat maar een heel klein deel. Soms blijf ik ook slapen, maar ik probeer wel te vermijden dat ik de volgende dag vanuit een hotel naar college moet. Mocht dat voorkomen dan neem ik altijd een extra setje kleding mee. Niemand die dat merkt, hoor. Ik ga gewoon naar school en heb een wat grotere tas mee.”

,,Je hebt wel met de ene man meer een klik dan met de ander. Maar eigenlijk heeft iedereen wel iets leuks; uiterlijk doet er voor mij niet zo toe. Als iemand gepassioneerd over iets praat of een bepaalde interesse heeft, vind ik dat heel aantrekkelijk. Eigenlijk zijn het ook heel normale mannen. We douchen of badderen altijd samen, poetsen onze tanden en zorgen dat we hygiënisch zijn. Dus vies is het ook niet. Daarom heb ik eigenlijk nog nooit gehad dat ik een man niet meer wilde zien.”

Wie in je omgeving weet het?

Quote In begin vond ik het best eng als ik in het openbaar was, maar ik ben gelukkig nog nooit iemand tegengekomen ,,Alleen die vriendin van mij weet het, verder niemand. Daar heb ik bewust voor gekozen omdat ik mijn seksleven privé vind en ik het eigenlijk wel leuk vind om een dubbelleven te hebben; dat ik ’s ochtends in de schoolbanken zit en mezelf ’s avonds in mooie lingerie en een chique jurk hijs en niemand dat verder weet. Daarnaast zit er nog wel een stigma op het werk en daar ben ik me ook heel bewust van. Ik denk dat mensen er heel wisselend op zouden reageren, maar dat het bij mijn familie wel gevoelig ligt. Maar ik ben niet van plan om hun reactie te testen.”

Hoe zorg je ervoor dat niemand er achterkomt?

,,Je zit niet in een kroeg of bar met je boeking; je gaat naar hele luxe hotels, restaurants of clubs. Daar kom ik geen bekenden tegen. In begin vond ik het best eng als ik in het openbaar was, maar ik ben gelukkig nog nooit iemand tegengekomen. Tegen mijn omgeving heb ik gezegd dat ik bij een horeca-uitzendbureau werk, wat in eerste instantie ook waar was. Door dat bedrijf werd ik naar allerlei events door het land gestuurd, dus de kans is klein dat iemand mij dan op mijn werk komt opzoeken. Niemand is daar achterdochtig over. Ook heb ik niet elk weekend een boeking, dus ik ga gewoon met mijn vriendinnen uit. Zolang je niet met veel geld smijt, is er niemand die eraan denkt. Ik ga met mijn vriendinnen gewoon naar de kroeg. Het enige verschil is dat ik niet zo vaak iemand mee naar huis neem, want ik krijg toch wel genoeg seks.”

Hoe combineer je dit werk met je studie?

,,Het is zeker geen fulltimebaan, dus ik kan mijn beschikbaarheid aanpassen als ik bijvoorbeeld tentamens heb. Zo kan ik het juist heel goed combineren. Stel dat ik vanuit een hotel naar college ga dan heb ik ook minstens zes uur slaap gehad, daar zorg ik wel voor. Maar dat komt niet zo heel vaak voor, hoor. Daarnaast ken ik ook genoeg studenten die uitgaan en daarna gelijk doorgaan. Ik ben eigenlijk ook gewoon uitgeweest en heb een hele leuke avond gehad!”

In hoeverre voel jij je anders dan andere studenten?

Quote Je ziet mij tegenwoordig echt niet meer bij de McDonald's, want ik ben nu gewend om lekker te eten ,, Ik ben niet anders dan anderen, ik heb alleen iets meer geld; ik heb geen studieschuld en betaal alles zelf. Ik voel me wel erg bevoorrecht. Als mijn laptop kapotgaat, kan ik makkelijk zeggen: ik neem een nieuwe. Ik werk net als anderen ook hard, vind ik. Ik sta niet per se anders in het leven dan mijn vriendinnen en als ik met hen ga eten, eet ik ook weleens drie gangen voor 15 euro. Maar als ik alleen ben, maak ik vaak wel andere keuzes dan zij. Je ziet mij tegenwoordig echt niet meer bij de McDonald's, want ik ben nu gewend om lekker te eten. Ik pak ook iets sneller een taxi en koop graag lingerie van goede kwaliteit en mooie kleding voor bepaalde gelegenheden. Ik huur mijn eigen flat en tegenwoordig heb ik geld genoeg om biologisch eten te kopen, wat ik altijd heel belangrijk heb gevonden.Het is niet dat ik veel geld uitgeef, hoor, maar het is wel fijn om die vrijheid te hebben.”

Hoeveel verdien je dan?

,,Het verdienen kan heel erg verschillen. De gemiddelde escort verdient 500 euro netto per boeking. Ik kan je niet vertellen hoeveel ik verdien, want de ene week werk ik wel en de andere niet. Maar als je het alleen voor het geld doet, is deze baan niks voor jou. Dan wordt het wel erg zwaar; je moet er wel van kunnen genieten. Het is net als bij iedere andere job, je moet het leuk vinden anders maak je het jezelf erg moeilijk. Als een baan leuk is, doe je het niet meer voor het geld.”

Hoe zie je de toekomst?

,, Ik heb mezelf geen ultimatum gegeven, maar ik ben niet van plan om dit mijn hele leven te blijven doen. Als ik een serieuze vriend krijg of ik ben over een jaar afgestudeerd en krijg dan een baan aangeboden, zal ik wel overwegen om te stoppen. Zolang het nog leuk is, blijf ik dit gewoon doen. Er is toch geen opzegtermijn. Maar nu eerst mijn diploma maar eens halen.”