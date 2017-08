Zijn de fans van Oranje bestolen?

Het was het meest gevierde supporterslegioen ter wereld: die carnavaleske Supportersclub Oranje. Maar het fenomeen kon wel eens instorten na de publicatie van onderzoekssite Follow The Money, die zegt dat het bestuur zich verrijkte met de jaarlijkse bijdrage van de fans.

Theo Pouw, in 1995 oprichter en nog steeds penningmeester van de Supportersclub Oranje, zegt 'helemaal kapot te zijn'. De oud-ING-baas wordt ervan beschuldigd zichzelf liefst 10.000 euro per maand te betalen uit de jaarlijkse bijdrage van de 35.000 aangesloten Oranjefans. Ook zou hij er zakelijke party's van bekostigen die niks met voetbal te maken hebben.

Quote Ons vermoeden is uitgekomen Oranje-fan

Het verbaast sommige oudgedienden uit het Oranjelegioen niet. ,,Ons vermoeden is uitgekomen'', zegt een hardcore Oranjefan die al járen bij de Supportersclub zit. ,,Wij hebben hier ooit al vragen over gesteld. Iedereen kan rekensommetjes maken: toen nog 50.000 leden, 30 euro per jaar, da's anderhalf miljoen inkomsten. Daar doen ze wat feesten voor en viermaal per jaar een blaadje. Kost dat zoveel? Maar we hadden geen bewijs. En te veel vragen werd bijna afgestraft: het kon je wedstrijdkaarten kosten. Ik zeg: stop maar met de club en laat de KNVB het overnemen.''

Gebeten hond

Van de drie door Follow The Money genoemde bestuursleden is Theo Pouw het meest de gebeten hond. ,,Het is uit z'n verband gerukt,'' zegt hij. ,,Die journalist is nooit ingegaan op onze uitnodiging in gesprek te gaan. Wij zijn vanavond gewoon bij Frankrijk-Nederland, we hebben niks te verbergen.''

Pouw en advocaat Hans Koets hebben afgesproken 'niet op bonnetjesniveau' te discussiëren. Ze willen met de Oranjefans in gesprek. Koets wil wél wat kwijt over de 10.000 euro per maand die Pouw ontvangt. ,,Theo Pouw is vanaf het begin, van A tot Z bij de club betrokken. Hij weet alles, zijn kennis is enorm. De Supportersclub Oranje doet Oranjecafés, Oranjepleinen, de nieuwsbrief, het magazine Aanvalluh!, Oranje TV, noem maar op. Het is een bedrijf, vergis je niet. Daar kun je óf drie mensen voor in vaste dienst nemen, óf je werkt, zoals wij doen, met tijdelijke contracten. Dáár gaat dat geld heen, niet naar de zak van Theo Pouw.''

Fenomeen

De Supportersclub Oranje bestaat sinds 1995 en groeide met de successen van het Nederland elftal uit tot een fenomeen. Foto's van het kolderieke Oranjelegioen gingen elk toernooi de wereld over. Bovendien werden de wedstrijdkaarten via de club verdeeld.

Tot 2012. Vanaf dat moment zette de KNVB zelf 'Ons Oranje' op voor de kaartverkoop, maar wordt voor de distributie en de feesten nog steeds gebruik gemaakt van de Supportersclub. Sindsdien slonk het aantal aangesloten fans van ooit zestig- tot zeventigduizend naar 35.000, nog altijd goed voor een meer dan een miljoen aan inkomsten per jaar.