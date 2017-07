Zelfs baas noemt start reizen per mobiel 'waardeloos' en 'dik balen'

VideoReizen betalen met je mobiel is twee maanden na de introductie een complete chaos. Het gros van de geïnteresseerden lukt het niet om de nieuwe betaalmethode in het openbaar vervoer aan de praat te krijgen.

Uit nieuwe cijfers blijkt dat nog maar 4702 mensen daadwerkelijk een reis hebben betaald met hun mobieltje. Directeur Arco Groothedde van Translink, het bedrijf achter de OV-chipkaart, noemt de introductie van de nieuwe betaalmethode ‘dik balen’. ,,De eerste dagen zijn gewoon waardeloos geweest, ik kan het niet anders zeggen.’’



Bij KPN-gebruikers (3,7 miljoen) was de chaos zo groot dat Translink al na een paar dagen het systeem voor nieuwe KPN-bellers sloot. Gebruikers hebben er ook maar één ster ervoor over in de recensies. Nu wordt weer voorzichtig geprobeerd om KPN-gebruikers aan te sluiten op de systemen van Translink. Dat is zo complex dat medewerkers van KPN via de telefoon mensen die het echt niet lukt stap voor stap helpen om de app in werking te stellen. Voor gebruikers van Vodafone (4,9 miljoen) is het iets eenvoudiger, maar ondanks aanpassingen van Translink aan de app slaagt 10 procent er nog steeds niet in om te reizen met de OV-chipkaart op de telefoon.

Volledig scherm Betalen per telefoon werkt in veel gevallen niet zoals het zou moeten. © ANP

Niet professioneel

Hoogleraar transportbeleid Bert van Wee: ,,Als er op zo’n grote schaal nog zoveel fouten in zitten, dan komt het op mij over alsof dit niet professioneel is aangepakt. Er zijn forse tegenvallers bij dit experiment.’’

Quote Als er op zo’n grote schaal nog zoveel fouten in zitten, dan komt het op mij over alsof dit niet professioneel is aangepakt Professor Bert van Wee, TU Delft Grootste struikelblok van het nieuwe syteem is het aanmelden. Alleen de app downloaden is niet genoeg, er moet ook een 'wallet', een digitale portemonne, bij de provider aangevraagd worden om vervolgens 1 cent naar Translink over te maken om het systeem te activeren. Volgens techneuten van Translink zijn er negen verschillende ict-systemen bij het project betrokken die allemaal naadloos samen moeten werken. Volgens telefonie-expert Ben Woldring is het opstarten veel te ingewikkeld. ,,Het proces moet handig en snel verlopen als dat te omslachtig is dan is de kans groot dat mensen het opgeven.’’

De app is in de Google Play Store tussen de 10.000 en 50.000 keer gedownload. Translink zegt niet te weten hoeveel. 4702 mensen hebben er tot dusver 22.000 ritjes mee gemaakt. De overige downloaders is het niet gelukt.

De OV-chipkaart ligt al sinds de invoering in Rotterdam in 2005 onder vuur. In 2012 werd het systeem landelijk ingevoerd en de strippenkaart en het papieren treinkaartje waren geschiedenis. De kaart werd meerdere keren gehackt, kaarten werkten niet of gingen voortijdig stuk. Treinreizen werden duurder doordat het retourtje werd afgeschaft. Veel van de kritiek van weleer is verstomd, maar Translink, het bedrijf achter de OV-chipkaart krijgt het nog steeds te verduren. Deze krant onthulde een half jaar geleden dat het plastic pasje een ware geldmachine is. Van 2011 tot en met vorig jaar maakte het bedrijf 59 miljoen euro winst. De winst vorig jaar was weer 8 procent hoger. Translink zegt dat de kaart niet goedkoper kan, omdat er winst gemaakt moet worden om de aanloopverliezen te dekken. De plastic kaartjes kosten nog geen euro maar gebruikers moeten 7,50 euro betalen en het pasje moet na vijf jaar worden vervangen. Ook als het pasje nog prima functioneert. Dit tot grote ergernis van consumenten- en reizigersorganisaties.