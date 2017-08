Zeldzame fout in slaapgen: Voor Noah (4) heeft een dag maar 23 uur

Om Noah meer grip te geven op hoe het dagritme is van de mensen om hem heen, hangt er een speciale klok in de huiskamer. Die is voor de helft blauw gekleurd. Sandra: ,,Zelf voelt hij niet aan wanneer het dag en nacht is. Maar hij weet intussen dat als de wijzer in het blauwe deel staat, dat de rest van het land nog slaapt omdat het nacht is.’’



De invloed van de aandoening op het dagelijkse leven is om meer redenen immens te noemen. Noah heeft twee broertjes van 7 en 10 jaar die ook aandacht nodig hebben. Om de broodnodige rust in huis te krijgen, hebben de Verstappens via de thuiszorg noodgedwongen de beschikking gekregen over een team van nachthulpen. Die helpen van maandag tot en met vrijdag.



Vakantie

Rustig op vakantie gaan? Dat zit er niet meer in. De zaterdag en zondag hebben Jochem en Sandra standaard om beurten 'nachtdienst', omdat dan de slaaphulp niet aanwezig is. Vermoeidheid vanwege doorwaakte nachten speelt zodoende op de achtergrond altijd mee in het Nijmeegse gezin. ,,Veel hobby's hebben we niet meer. We zijn blij als we rust hebben, hebben er de tijd niet voor’’, zegt Jochem. Intussen zijn de Verstappens doorlopend op zoek naar wat voor Noah het beste leefritme is. Eén ding staat voorop. Sandra: ,,We willen dat hij naar school gaat.’’