Zeer grote brand verwoest Rotterdamse kerk

Deense kroonprins: 'jullie speelden fantastisch'

6 augustus Enschede is zondagavond in een roes van geluk na de winst van Oranje tegen Denemarken. Bezoekers loven de rustige sfeer waarin de wedstrijd gespeeld wordt. 'Eindelijk weer een wedstrijd waar geen politie te paard voor nodig is, zodat je lekker ouderwets voetbal kan kijken met de kinderen' zegt een bezoekster. Niet iedereen is even blij: een jonge Deense supporter slaat het geheel met een verdrietig gezicht gaande, maar de Deense kroonprins kon nog wel zijn felicitaties overbrengen. De werkdag van een Deense journaliste liep na afloop iets anders dan dat zij waarschijnlijk verwacht had.