Zeeland waarschuwt brugspringers met aanstekelijk kinderfilmpje

Het deuntje zit direct in je hoofd, de vormgeving doet denken aan een kinderserie en de tekst is voor alle leeftijden te begrijpen. Een nieuw filmpje van de provincie Zeeland, waarin wordt gewaarschuwd voor het gevaar van brugspringen, mag met recht opmerkelijk worden genoemd.

Toch is dat precies wat de provincie voor ogen had. ,,Het is inderdaad weer eens wat anders", vertelt Ingrid Martens van de provincie Zeeland. Volgens de provincie willen ze met het liedje jongeren tussen de 10 en de 17 jaar waarschuwen voor de gevaren van het springen van bruggen. ,,We hebben veel bruggen in Zeeland en er is veel binnenvaart. Er is niet overal cameratoezicht en ja, er gebeuren weleens ongelukken. Dat willen we voorkomen."

Het liedje, dat door een zoete vrouwenstem wordt ingezongen, begint als volgt: 'Ben van een brug, zo het water in gedoken. In de zon leek het kanaal zo lekker koel te zijn. Nu zijn allebei mijn benen gebroken. Ben ik verpakt, en gips, en alles doet me pijn. Tu tu tu tu tu'.

Te zien is een verdrietig tekenfilmfiguur dat baalt van zijn gebroken benen na zijn onvoorzichtige actie. In het filmpje is een getekende brug te zien die wel wat weg heeft van de draaibrug bij het Zeeuwse Oost-Souburg, een plek waar jongeren nog weleens van de brug willen springen en waar gevaar op de loer ligt. Ook de woordvoerder van de provincie noemt deze brug als een risicoplek.

Het filmpje is gericht op jongeren, maar met het waarschuwen willen ze ook brugwachters en schippers tegemoet komen. ,,We worden ook steeds vaker geconfronteerd met brugwachters die alert zijn en zich zorgen maken om springende kinderen, net als de schippers. Soms zien ze iemand, en dan opeens zien ze hem of haar niet meer. Dat is flink schrikken."

Stroming

In het filmpje wordt verder gezongen over de gevaren van zwemmen in kanalen waar gevaren wordt. Zo kun je als je in het water bent door de stroming naar beneden worden gezogen, of worden overvaren door een boot die je niet ziet. Het filmpje is gemaakt in samenwerking met zwemwater.nl en ontwikkeld door een extern bureau.

Op internet zijn niet alle reacties op het filmpje positief. ‘Beetje kleuterig filmpje. Vanaf een duikplank kun je ook op je rug landen, vanaf de hoge duikplank kun je ook doodvallen als je verkeerd landt. Belangrijkste is dat je eerst even controleert of er geen fietswrakken onder water liggen’, schrijft iemand. Wijnand Ouwehand schrijft: ‘Welke idioot heeft dit verzonnen? Natuurlijk krijgen jongeren de slappe lach hiervan!!’ Maar, sommige gebruikers kunnen er wel om lachen en vinden vooral het liedje erg leuk. ‘Leuk liedje en de waarheid!’ klinkt het onder meer.

Volgens de provincie is de campagne een poging om jongeren te bereiken. ,,Als er kritiek komt, dan gaan we daar naar luisteren. Maar er zijn ook al veel mensen die enthousiast zijn over de campagne. We gaan over een paar weken de balans opmaken of dit de juiste manier is om jongeren in Zeeland te waarschuwen."