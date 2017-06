'Ze proberen de armen weg te jagen'

Een Rotterdamse woningcorporatie probeert laagopgeleide huurders te weren uit een appartementencomplex om een meer gemengde buurt te krijgen. ‘Ben je tussen de 20 en 35 jaar? Ben je HBO’er, WO-studerend of afgestudeerd? Kom dan naar het open huis,’ adverteerde woningcorporatie Havensteder in een reclamefolder. Inmiddels is de advertentie ingetrokken na kritiek van de gemeente Rotterdam. Ook buurtbewoners reageren verbaasd op het toelatingsbeleid.