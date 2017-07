Wij zijn niet gastvrij, net als Japanners en Zuid-Koreanen

Ook in Rotterdam ligt haar koelkast altijd vol, vandaag met kip, gezouten krekels en allerlei pittige sausjes. ,,Niemand gaat hongerig mijn deur uit.'' Hier in Rotterdam wordt Liz zelden thuis uitgenodigd. ,,Alleen op speciale feestjes, zoals een verjaardag of buurtfeest. Van de buren heb ik wel eens groenten uit hun moestuintjes gekregen, maar mee-eten? Nee, dat gebeurt niet.''



Ook Ineke Strouken, directeur van het Nederlands Centrum voor Volkscultuur, moet zich even achter de oren krabben. Wanneer heeft zij eigenlijk voor het laatst iemand over de vloer gehad? ,,Ook meer dan een maand geleden. Toch wel confronterend. Onze gastvrijheid is hard achteruitgegaan.'' Dat heeft twee belangrijke oorzaken, zegt zij. Eén: we zijn heel drukke baasjes. ,,Onze agenda's zijn overvol. Niet alleen met werk, maar we hebben ook een vaste structuur voor onze vrijetijdsbesteding. Buitenshuis afspreken heeft zijn voordelen. Je hoeft je niet druk te maken over de sfeer - die is er al -, over de boodschappen, een opgeruimd huis én je kunt weg wanneer je wilt.''