'Wie ontwerpt een vliegveld dat één vlucht per uur aankan?'

Luchtvaartmaatschappij Ryanair schrapt zes geplande routes vanaf Eindhoven Airport. Drie verdwijnen helemaal, drie worden verplaatst naar het Duitse Weeze. Topman Michael O'Leary is boos dat Ryanair niet de start- en landingsrechten krijgt die het graag wil en kondigt stappen aan tegen Schiphol. Ook verbaast hij zich over het lage aantal vluchten voor het nieuw aan te leggen vliegveld in Lelystad.