Weer elf pluimveebedrijven besmet met fipronil

Update Drenkeling in kritieke toestand uit zwembad gehaald, bad dicht

16:41 Een zwembad aan de Drie Decembersingel in het Venlose stadsdeel Blerick is vanmiddag een drenkeling uit het water gehaald, waarna het zwembad is gesloten. Volgens Omroep Venlo gaat het om een ongeveer 16-jarige Syrische jongen.