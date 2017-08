Weer brand in dierenschuur: 40.000 kippen dood

VideoIn Swifterbant (Flevoland) is vanmorgen vroeg een schuur met 40.000 kippen afgebrand. Geen een van de dieren heeft het overleefd. Twee schuren staan nog in brand, en het vuur dreigt over te slaan naar nog een derde schuur.

Volgens de brandweer is de brand ontstaan in de mestopslag op het terrein, en sloeg het daarna over naar de kippenschuur. De oorzaak van de brand in de mestschuur is nog niet bekend. De brand aan de Tarpanweg werd woensdagmorgen rond 07.05 uur gemeld.

Omdat er in het gebied op dit moment weinig wind staat, is de brand van grote afstand te zien. Uit verschillende nabijgelegen regio's zijn brandweervoertuigen uitgerukt. Door een watercordon te gebruiken hoopt de brandweer te voorkomen dat het vuur overslaat. In de omgeving is een flinke stank te ruiken, veroorzaakt door de dode kippen en de afgebrande mest.

Het bedrijf in Swifterbant produceert onder meer vrij uitloop en biologische eieren. In 2014 moest het bedrijf geruimd worden vanwege een uitbraak van de vogelgriep. Circa 40.000 kippen werden toen afgevoerd.

Volledig scherm Twee schuren staan volledig in brand in Swifterbant © GinoPress

Varkens

Eergisteren vonden ook al honderden varkens de dood bij een brand in het Twentse Agelo. Volgens Wakker Dier zijn er dit jaar al 185.000 dieren bij stalbranden om het leven gekomen. Vorige maand kwamen er 20.000 varkens om bij een brand in Erichem.

Kortsluiting en werkzaamheden in de stal zijn de belangrijkste reden voor een brand. In 15 procent van de gevallen noemt de brandweer die redenen als oorzaak. Andere belangrijke oorzaken zijn blikseminslag en broei. In de helft van de gevallen blijft de oorzaak van de brand echter onbekend.

Wakker dier

Dieren worden volgens dierenrechtenactivisten ‘super slecht beschermd’. ,,Een brandmelder is niet eens verplicht. Er is vaak geen bluswater en de wetgeving is enorm laag", zei Wakker Dier-woordvoerster Anne Hilhorst eerder. ,,Er zijn boeren die wel wat doen, maar er zijn er ook zat die vastzitten in een oud systeem en geen geld hebben om maatregelen te nemen."