'We zijn heel bang dat we failliet gaan'

Alle leidingen en transportbanden werden ingespoten door ChickFriend. De bloedluis is een mijt die de kippen ernstig kan verzwakken. Bestrijden móet. Schoonzus Wilma van den Heuvel: ,,Dat deden we anders als de kippen op stok zaten. Met een oplossing van water, spiritus en groene zeep spoten we alle schuilplaatsen van de bloedluis in. Daar kreeg je niet alle luizen mee weg. ChickFriend beloofde dat de luizen vier tot vijf maanden weg zouden blijven.''



Directeur Eelco van Tilburg van eiergroothandel EWN in Barneveld loopt door de verpakkingshal langs rijen pallets vol gifeieren. ,,We hebben nu een miljoen geblokkeerde eieren. Er mag niets mee gebeuren. We werken van 's ochtends 07.00 uur tot na middernacht om eieren terug te halen bij de supermarkten. 's Nachts slaap ik nauwelijks.'' Wekelijks verhandelt EWN tien miljoen eieren. Van Tilburg denkt dat de vraag vanuit de supermarkten zal verminderen. ,,Dit gaat niet alleen om de getroffen bedrijven, maar heel de sector zit binnen een week in een dal. Alleen al naar Duitsland exporteren we als land voor 400 miljoen euro aan eieren. Er zijn miljoenen eieren teruggehaald. Andere landen zullen proberen onze plaats in te nemen. Hoelang duurt het tot ze niet meer denken: Nederlands ei is gif? Als er geen regeling wordt getroffen door Brussel of de Nederlandse regering dan moeten een heleboel bedrijven stoppen. De schade voor de sector gaat in de honderden miljoenen lopen.''