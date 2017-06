Waterschappen boos: de baas wel meer loon, het personeel niet

Het conflict draait om een akkoord tussen vakbonden en de landelijke overheid uit 2015. Daarin werd voor alle ambtenaren in Nederland vastgelegd dat de pensioenpremie die de werkgever moest betalen omlaag zou gaan, waardoor er geld vrij kwam voor meer loon: 1,4 procent.

De waterschappen hebben volgens vakbond FNV die korting wel gekregen, maar het loon niet verhoogd. ,,De medewerkers zijn het vertrouwen in de werkgever kwijt omdat ze een belangrijke afspraak eenzijdig verbreken”, stelt Xander van der Scheur van de FNV. Extra cru is volgens hem dat de bestuurders van de waterschappen, waaronder de dijkgraven, wel hebben geprofiteerd van het akkoord en loonsverhoging kregen. Een dijkgraaf verdient zo'n 9000 euro bruto per maand.

Actie

,,Er is veel onbegrip onder het personeel. Uw medewerkers zijn bereid tot verdere stappen als u niet met hun geld over de brug komt”, stellen FNV, CNV en CMHF in een brief aan de waterschapsbesturen. De bonden en een groep leden ‘breken’ daarom vrijdag in bij een vergadering van de waterschapsbesturen bij het kantoor van Waterschap Hollandse Delta in Ridderkerk. Ook delen ze pamfletten uit bij de schappen.

Andere CAO

Een woordvoerder van unie van waterschappen stelt dat in de periode waarin het akkoord tussen vakbonden en overheid werd gesloten de waterschappen net een nieuwe cao hadden waarin ook loonsverhoging zat. ,,Het is ook niet zo dat wij die 1,4 procent nu extra in kas hebben.” Dat de dijkgraven zelf wel de 1,4 procent loonsverhoging hebben gehad, is omdat voor hen niet de cao van de waterschappen geldt. ,,Vanwege integriteit willen we niet dat zij onderhandelen over hun eigen cao. Zij volgen daarom de cao van het Rijk en daar zat de verhoging in", aldus de woordvoerder.