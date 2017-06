'Was Ewold ook maar een BN'er'

Voorpagina’s, extra journaals, een opgeluchte minister: de aandacht voor de ontvoering van Derk Bolt en zijn cameraman was de voorbije week massaal. Het contrast kon nauwelijks groter met de zaak van Ewold Horn, over wie al vijf jaar vrijwel niets naar buiten komt. ,,En dat doet pijn'', vertelt een vriend van de ontvoerde Groninger. ,,We zeiden de voorbije dagen tegen elkaar: was Ewold ook maar een bekende Nederlander.''



Vrienden en familie van Horn zwijgen in het openbaar al vijf jaar over de zaak, op advies van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Maar dat er zo weinig aandacht voor de zaak is en Nederland hem vergeten lijkt, doet pijn. ,,We begrijpen dat Derk Bolt een bekende Nederlander is, en dat hij daarom extra aandacht krijgt'', vertelt een vriend van de familie op voorwaarde van anonimiteit. ,,Maar dit verschil is niet uit te leggen. Voor deze zaak is in vijf dagen meer aandacht geweest dan voor Ewold in de afgelopen vijf jaar.''