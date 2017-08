Vrouwenvoetbal vergelijken met mannelijke evenknie, graag zelfs

In de nasleep van het EK Vrouwenvoetbal hoor ik - naast al het gejuich over de winst - ook ontevreden gemurmel dat het niveau toch niet hetzelfde is als bij de mannen. En hoorde ik mannen pruttelen dat je het vrouwenvoetbal niet met mannenvoetbal mag vergelijken, omdat je dan meteen een seksist bent. Onder anderen Kenneth Perez, analist bij Foxsports, maakte zich er druk over.



Nu vind ik het juist een heel goed idee om vrouwenvoetbal te vergelijken met hun mannelijke evenknie. Graag zelfs. Dus voor Kenneth Perez en al die andere mensen die graag vergelijklijstjes maken, heb ik even wat punten op een rij gezet.



In 1938 deed het Nederlands mannenelftal voor de tweede keer mee aan een WK. In hetzelfde jaar werd vrouwenvoetbal door de KNVB verboden. Dames organiseerden hun eigen wedstrijden, illegaal en niet op voetbalvelden, maar in appelboomgaarden en op meer atypische locaties.



Pas in 1971 besloot de KNVB het vrouwenvoetbal uit de illegaliteit te halen, en het eindelijk te erkennen. Ondertussen was het Nederlands mannenvoetbal al flink geprofessionaliseerd, wat in het jaar daarvoor bijvoorbeeld resulteerde in de winst van Feyenoord in de Europacup I.