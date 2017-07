Vrouw zet baby in voor smokkelwaar gevangenis

Zelf mocht de vrouw al langer de gevangenis niet in omdat ze eerder met drugs was betrapt, maar ze mocht wel de baby brengen. De drugs en de telefoons waren bestemd voor een 28-jarige gedetineerde uit Lelystad. Over hun relatie kon een woordvoerster van de politie verder niets zeggen. Ze wist ook niet zeker of de baby van de vrouw is of van iemand anders.