Vrouw speurt aanrander op via gestolen smartphone

De jonge vrouw besluit hem samen met vrienden in de val te lokken. Ze doet alsof ze geïnteresseerd is in de man en vraagt hem om een foto van zichzelf te sturen. „Hij had nota bene het shirt aan dat hij op de bewuste avond ook droeg en ik zag duidelijk dat hij mijn telefoon in zijn handen had'', aldus de vrouw in het interview.