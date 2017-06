Vrouw doodgestoken door familielid in Leeuwarden

De vader van het gezin is zwaargewond geraakt. Hij is net als zijn zoon naar het ziekenhuis gebracht, aldus de Leeuwarder Courant. Na behandeling in het ziekenhuis is de verdachte aan de politie worden overgedragen.



Over de oorzaak van de steekpartij kan de politie nog niets zeggen. Over de identiteit van de betrokkenen is alleen bekendgemaakt dat zij familie van elkaar zijn. Het mes dat vermoedelijk is gebruikt is inmiddels wel gevonden.