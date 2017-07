Vriendinnen lokken verkoper nepkaartjes Lowlands in val

De politie heeft de oplichtster en haar handlanger op heterdaad kunnen aangehouden op het centraal station in Nijmegen. Met dank aan Marlie Verboom en haar vriendinnen. Het duo zit nog vast.

Quote De vrouw had gips om haar been, liep met krukken. Haar pezen waren afgescheurd, daarom kon ze zelf niet naar Lowlands Marlie Verboom De zes vriendinnen, ze wonen in Assen en Zwolle, hadden een week eerder ook al afgesproken in Nijmegen, met dezelfde vrouw. Dat kwam zo: ,,We willen graag naar Lowlands, maar het is uitverkocht. Dus zetten we een advertentie op Marktplaats: we zoeken zes kaartjes’’, vertelt Marlie Verboom. ,,Nou, dan word je door heel veel mensen benaderd. Ook de vrouw uit Nijmegen reageerde, die had zes kaartjes.’’

Ze reisden af naar Nijmegen, met een envelop met duizend euro. ,,De vrouw had gips om haar been, liep met krukken. Haar pezen waren afgescheurd, daarom kon ze zelf niet naar Lowlands. Het klonk heel aannemelijk, ze kwam heel overtuigend over.’’ Maar toen ze het geld hadden overhandigd en de tickets eens goed bekeken, zagen ze: dit is nep. De vrouw was toen al verdwenen.

Happen

De zes vriendinnen wilden het er niet bij laten zitten. Opnieuw zetten ze een advertentie op Marktplaats voor zes Lowlands tickets, onder een andere naam. Kijken op dezelfde Nijmeegse oplichtster zou happen. Dat deed ze. Weer voor zes kaartjes, nu voor 1.250 euro. Hetzelfde telefoonnummer. Weer spraken ze af, nu op het station in Nijmegen. ,,Intussen hadden we de politie in Nijmegen ingeschakeld, een vriend van het bedrijf 4 Tops Casting hielp ons om met agenten in contact te komen.’’

Volledig scherm De zes vriendinnen, met de vriend van het bedrijf 4 Tops Casting, na afloop van hun actie. © Eigen foto

Zo troffen ze elkaar zondagmiddag bij Star Bucks op het Centraal Station. Marlie en een paar vriendinnen op de uitkijk, agenten standby. ,,Toen ze de kaarten overhandigde aan onze vriendin, is ze aangehouden. Ook de man die haar met de scooter had gebracht.’’

Psychologisch spel

Naar het geld kunnen ze fluiten, maar Marlie Verboom en haar vriendinnen doen hun verhaal om anderen te waarschuwen. Dat ze er is ingetuind, vindt ze achteraf wel verklaarbaar: ,,Het is een psychologisch spel. De oplichtster reageerde traag en dan krijg je hoop: yes, yes, yes, ze heeft de kaartjes nog. Je wil het zó graag.’’

