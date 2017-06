Voor het eerst sinds 1975 jaguarwelpjes geboren in Artis

In Artis heeft een gevlekte jaguar woensdagochtend in alle vroegte twee zwarte jaguarwelpjes geworpen. Het is voor het eerst sinds 1975 dat de dierentuin jaguarwelpen heeft. Het nest bevindt zich in het binnenverblijf, waardoor de jonkies nog niet zichtbaar zijn voor het publiek. Op z'n vroegst over drie à vier weken zullen de jaguars het buitenverblijf verkennen.