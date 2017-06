Volg waar je vrienden zijn: steeds minder privacy op Snapchat

Gebruikers van Snapchat kunnen op een kaart voortaan precies zien waar hun vrienden zich bevinden. Daar zorgt de nieuwe update Snap Map voor. Het is de vraag of jongeren de consequenties hiervan kunnen overzien.

Afgelopen weekend rolde het Amerikaanse bedrijf de nieuwe update uit. Voor gebruikers die mensen op snapchat hebben die ze niet goed kennen, kunnen de consequenties groot zijn. Met Snap Map is het bijvoorbeeld gemakkelijk te achterhalen waar iemand woont of op school zit.

,,Als een kind berichten stuurt naar vreemden, dan kan die persoon nu ineens zomaar voor zijn neus staan", legt privacyexpert Job Vos uit. ,,Het lijkt me duidelijk dat we dat niet moeten willen." Hij vindt dat we jongeren moeten behoeden voor de vele gevaren die Snap Map met zich meebrengt. Bovendien is Snapchat niet duidelijk tegen zijn gebruikers over hoe vaak hun locatie gedeeld wordt. Voorheen gebeurde dat alleen wanneer iemand een foto verstuurde. Nu update hij de locatie meteen wanneer de app geopend wordt. Een kwalijke zaak, volgens Vos. ,,Je zou als bedrijf niet de privacy van de gebruiker moeten verminderen zonder dat hij het door heeft."

Snapchat verweert zich op Twitter tegen de kritiek. Het bedrijf stelt dat locaties pas worden gedeeld wanneer een gebruiker daar zelf toestemming voor geeft. Ook kunnen mensen zichzelf onzichtbaar maken voor vrienden. Dat is echter niet genoeg, stelt Job Vos. Veel gebruikers van de app zijn namelijk pas rond de zestien jaar oud. ,,Dergelijke jongeren overzien de gevaren niet. Een bedrijf als Snapchat zou daar rekening mee moeten houden."

In Amerika waarschuwt de politie jongeren en ouders voor de update. Zij raden gebruikers van Snapchat aan om alleen hun locatie te delen met mensen die ze persoonlijk kennen. In Nederland heeft de politie geen officiële waarschuwingen gedaan over Snap Map, laat een woordvoerder weten. Wel is veiligheid op sociale media een vast thema waar de politie zich mee bezighoudt.

