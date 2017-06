'Vliegende yogi' vliegt van les naar les

Yogadocent Mariska Gunsing vloog vandaag kriskras door het land om yogalessen te geven. Ter ere van Wereld Yoga Dag begon Gunsing 's ochtends met een les in Zandvoort. Vandaar vloog ze naar Rotterdam om 's middags in Almere te eindigen. Pal naast het Rotterdamse Hotel New York deden zo'n dertig yogaliefhebbers mee aan een les in de brandende zon.